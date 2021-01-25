В Краснодаре при падении башенного крана погибли два человека

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25 января 2021, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Два человека погибли при падении башенного крана в Краснодаре. Происшествие случилось на стройке.

По данным регионального Следственного управления СК России, погибшие – мужчина, предположительно 1952 года рождения, и женщины, предположительно 1966 года рождения.

В настоящее время на строительном объекте организована доследственная проверка, следствие устанавливает личности погибших и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре при взрыве газа на цветочном рынке погиб человек.