ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Краснодаре при падении башенного крана погибли два человека

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Краснодаре при падении башенного крана погибли два человека
Фото: pixabay.com

Два человека погибли при падении башенного крана в Краснодаре. Происшествие случилось на стройке.

По данным регионального Следственного управления СК России, погибшие – мужчина, предположительно 1952 года рождения, и женщины, предположительно 1966 года рождения.

В настоящее время на строительном объекте организована доследственная проверка, следствие устанавливает личности погибших и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре при взрыве газа на цветочном рынке погиб человек.

ДВа

Общество

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Военный аналитик Кошкин вспомнил, как в 2014-м российский Су-24 деморализовал команду эсминца США «Дональд Кук»

Отечественный военный аналитик Андрей Кошкин вспомнил, как в 2014 году российский бомбардировщик Су-24 деморализовал команду эсминца «Дональд Кук». По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью