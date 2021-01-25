Около ста человек застряли на канатной дороге в Красной поляне
25 января 2021, 17:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На горнолыжном курорте Красная поляна в понедельник, 25 января, около 100 человек застряли на остановившейся канатной дороге. Известно, что к настоящему моменту всех граждан эвакуировали.
Согласно последней информации, около двух часов назад возникла ошибка канатной дороги G. Было принято решение об эвакуации около сотни людей, которые застряли из-за данного инцидента.
В ГУ МЧС уточнили, что к настоящему моменту всех лыжников эвакуировали, работы полностью завершены. Информации о том, что именно случилось с канатной дорогой, пока не поступало, на место в ближайшее время прибудут специалисты, которые установят причину остановки.
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