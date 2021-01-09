В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка

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9 января 2021, 13:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Десятилетний мальчик сорвался с канатной дороги в Экопарке Магнитогорска.

ЧП произошло 7 января, ребенок получил ушибы и травмы головы после падения с трехметровой высоты. По словам Александра Иванова, директора МАУ «Парки Магнитки», дорога находилась в исправном состоянии и прошла сертификацию. Она была запущена в ноябре 2020 года. Вчера чиновник предположил, что за ребенком недосмотрел инструктор.

Дело сразу взяли на контроль сотрудники прокуратуры Челябинской области. По результатам проверки ООО «Высотные развлечения» в Экологическом парке г. Магнитогорска выяснилось, что в падении ребенка виноват инструктор, который не проверил надежность крепления, а также не убедился в возрасте и весе ребенка, которые на момент поездки не соответствовали требованиям (от 12 лет и от 40 кг).

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в связи с тем, что посетителям парка была предложена услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело ч.1 ст. 238 УК РФ по результатам проверки прокуратуры.