В Греции задержан россиянин, укравший яхту в Турции
24 января 2021, 18:23[ «Аргументы Недели» ]
В порту греческого острова Тинос задержали 33-летнего россиянина, который незаконно пересек границу Греции на украденной в турецком портовом городе Чешме яхте. Посольство России в Греции занялось выяснением обстоятельств.
Два патрульных катера нашли яхту, севшую на мель у острова Тинос 22 января. В результате расследования, которое провели должностные лица порта, было установлено, что яхта украдена. Имя гражданина России не называется, его мотивы пока неизвестны.
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