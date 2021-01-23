Представитель Управделами президента РФ Елена Крылова об инциденте с машиной с «мигалкой»: «недоумение и ужас»

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23 января 2021, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

авто с "мигалкой" на акции в Москве, фото: кадр из видео в соцсетях

В управделами президента РФ просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несанкционированной акции.

"В период пандемии они доставляют на служебных машинах врачей, которые лечат больных на дому. Подобные действия недопустимы. Это просто ужасно и страшно", - сказала официальный представитель Управделами Елена Крылова.

Хотя пострадавший автомобиль и не относится к парку управделами, Крылова отметила, что "вызывает недоумение и ужас" ситуация, при которой больной окажется без медицинской помощи, если такая машина попадет в подобную ситуацию.

Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе незаконной акции в столице, выбили глаз, мужчина госпитализирован.