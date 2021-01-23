Омбудсмен Кузнецова объяснила «задержание» ребенка на несогласованной акции в Москве
23 января 2021, 16:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова днем в субботу, 23 января, прокомментировала поступившую ранее сегодня информацию о "задержании" ребенка на несогласованной акции в Москве.
По словам Анны Кузнецовой, действия сотрудника полиции по отношению к ребенку во время несанкционированной протестной акции в центре столицы являлись попыткой правоохранителя вывести несовершеннолетнего за периметр в целях обеспечения его же безопасности.
Подчеркивается, что в настоящий момент ребенок, о котором идет речь, находится у родителей.
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