Участники несогласованной акции в центре Москвы заблокировали два выхода из метро

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23 января 2021, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

московское метро, pixabay.com

Днем в субботу, 23 января, стало известно, что участники несогласованной акции в центре Москвы заблокировали два выхода из столичного метрополитена. Это произошло на станциях "Пушкинская" и "Тверская".

Ранее сообщалось, что станции "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают в штатном режиме, однако в случае необходимости некоторые выходы будут закрыты. Недавно потупила информация о том, что выходы из первых двух станций заблокировали участники несанкционированных публичных мероприятий.

Пассажиров призывают пользоваться другими ветками или отложить поездки в центр города на более поздний срок.