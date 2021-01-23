Участники несогласованной акции в центре Москвы заблокировали два выхода из метро
23 января 2021, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в субботу, 23 января, стало известно, что участники несогласованной акции в центре Москвы заблокировали два выхода из столичного метрополитена. Это произошло на станциях "Пушкинская" и "Тверская".
Ранее сообщалось, что станции "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" работают в штатном режиме, однако в случае необходимости некоторые выходы будут закрыты. Недавно потупила информация о том, что выходы из первых двух станций заблокировали участники несанкционированных публичных мероприятий.
Пассажиров призывают пользоваться другими ветками или отложить поездки в центр города на более поздний срок.
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