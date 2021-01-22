Зеленский прибыл в Харьков в связи с пожаром в доме престарелых, где погибли 15 человек

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22 января 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Харьков, где ранее произошел пожар в доме престарелых. 15 постояльцев погибли, ещё 11 человек пострадали.

По данным пресс-службы украинского президента, Зеленский посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением причин инцидента.

Зеленский в Харькове также проведёт совещание по вопросам предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций, - передаёт RT.

21 января в Харькове произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.