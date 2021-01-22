Задержанный в Башкирии россиянин признался, что готовил «взрыв людей»
22 января 2021, 10:55[ «Аргументы Недели» ]
Задержанный в Башкирии молодой человек утром в пятницу, 22 января, признался в подготовке теракта на территории республики. По словам россиянина 1995 года рождения, он планировал "взорвать людей".
По словам задержанного, он должен был получить оружие и самодельное взрывное устройство для осуществления атаки на людей. Не уточняется, однако, кто именно должен был передать гражданину РФ вышеуказанные предметы.
Ранее сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ задержали последователя радикального ислама, который готовил теракт в Башкирии. У жителя Российской Федерации был обнаружен тайник, в котором хранились компоненты самодельной бомбы, а также огнестрельное оружие.
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