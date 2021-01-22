Два человека погибли при пожаре в петербургской квартире

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22 января 2021, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В одной из квартир, расположенных в доме в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, минувшей ночью вспыхнул пожар. В пресс-службе городского ГУМЧС сообщили, что жертвами возгорания стали два человека.

Пожар возник в ночь на пятницу, 22 января, в 03.45. Возгорание было зафиксировано на площади 3 квадратных метра в квартире дома на Купчинской улице. Из помещения были эвакуированы два человека. Кроме того, там были обнаружены тела двух погибших взрослых граждан.

Пожар удалось локализовать в 4.13. Информации о том, что стало причиной возникновения пламени к настоящему моменту не поступало.