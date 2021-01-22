Два человека погибли при пожаре в петербургской квартире
22 января 2021, 09:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В одной из квартир, расположенных в доме в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, минувшей ночью вспыхнул пожар. В пресс-службе городского ГУМЧС сообщили, что жертвами возгорания стали два человека.
Пожар возник в ночь на пятницу, 22 января, в 03.45. Возгорание было зафиксировано на площади 3 квадратных метра в квартире дома на Купчинской улице. Из помещения были эвакуированы два человека. Кроме того, там были обнаружены тела двух погибших взрослых граждан.
Пожар удалось локализовать в 4.13. Информации о том, что стало причиной возникновения пламени к настоящему моменту не поступало.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.