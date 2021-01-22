Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате ЧП на шахте в Кузбассе

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22 января 2021, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Кемеровской области три горняка погибли под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком. В ночь на пятницу, 22 января, на шахте в Кузбассе при выполнении работ под землей произошел выброс метана.

В момент ЧП под землей находились 44 горняка. 41 шахтер вышел на поверхность, трое оказались под завалами.

Сначала сообщалось о двух погибших, велись поиски третьего. Позже горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера.

Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, горноспасатели пока не извлекли третьего погибшего из-под завалов. Аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются.

Прокуратурой Кемеровской области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Пять человек в начале января оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке.