Видео ДТП, в котором пострадала актриса Лилия Загорская

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21 января 2021, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: depositphotos.com

В результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве пострадала актриса Лилия Загорская. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы. Актриса получила легкие травмы. Ее госпитализировали.

Как сообщалось ранее, сегодня днем легковая машина вылетела на тротуар после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы на улице Воздвиженка. Момент происшествия попал на видео. Причины ДТП впоследствии установят сотрудники полиции.