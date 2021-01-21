Видео ДТП, в котором пострадала актриса Лилия Загорская
21 января 2021, 21:42[ «Аргументы Недели» ]
В результате ДТП на улице Воздвиженка в Москве пострадала актриса Лилия Загорская. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы. Актриса получила легкие травмы. Ее госпитализировали.
Как сообщалось ранее, сегодня днем легковая машина вылетела на тротуар после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы на улице Воздвиженка. Момент происшествия попал на видео. Причины ДТП впоследствии установят сотрудники полиции.
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