В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар после аварии

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21 января 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сотрудник ДПС, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В четверг, 21 января, легковая машина вылетела на тротуар после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. В результате аварии пострадал мужчина, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Мужчина пострадал после вылета легковушки на тротуар на улице Воздвиженка», - пояснил он.

Собеседник отметил, что ДТП с участием двух машин произошло вблизи дома номер 9. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом утром в четверг, 21 января, произошло ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек.