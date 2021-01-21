В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар после аварии
21 января 2021, 17:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В четверг, 21 января, легковая машина вылетела на тротуар после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. В результате аварии пострадал мужчина, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Мужчина пострадал после вылета легковушки на тротуар на улице Воздвиженка», - пояснил он.
Собеседник отметил, что ДТП с участием двух машин произошло вблизи дома номер 9. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.
Ранее сообщалось, что под Оренбургом утром в четверг, 21 января, произошло ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек.
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