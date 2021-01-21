В ДТП на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье погибли три человека
21 января 2021, 08:36[ «Аргументы Недели» ]
Под Оренбургом в четверг, 21 января, утром произошло ДТП, в результате которого погибла целая семья. Микроавтобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Киа Церато» столкнулись на автомобильной дороге - обход города Оренбурга в районе поселка Заречье.
По предварительным данным, погибли водитель и пассажиры легковой машины - мужчина, его супруга и их пятилетний ребенок. В момент ДТП в микроавтобусе, по данным МЧС, находилось четыре человека, пострадали два человека.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС и медики «скорой помощи».
По предварительной версии, во время движения легковой автомобиль занесло, и он оказался на полосе встречного движения, где в него врезался микроавтобус. Удар пришелся в пассажирскую часть.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.