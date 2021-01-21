В ДТП на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье погибли три человека

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21 января 2021, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Паблик Вконтакте Оренбург ДТП ЧП

Под Оренбургом в четверг, 21 января, утром произошло ДТП, в результате которого погибла целая семья. Микроавтобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Киа Церато» столкнулись на автомобильной дороге - обход города Оренбурга в районе поселка Заречье.

По предварительным данным, погибли водитель и пассажиры легковой машины - мужчина, его супруга и их пятилетний ребенок. В момент ДТП в микроавтобусе, по данным МЧС, находилось четыре человека, пострадали два человека.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасатели МЧС и медики «скорой помощи».

По предварительной версии, во время движения легковой автомобиль занесло, и он оказался на полосе встречного движения, где в него врезался микроавтобус. Удар пришелся в пассажирскую часть.

Полиция установит все подробности ДТП.