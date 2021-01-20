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Газ взорвался в жилом доме в Архангельске

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Газ взорвался в жилом доме в Архангельске
газовое пламя, pixabay.com

Вечером в среду, 20 января, в жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа. Согласно последним данным прокуратуры региона, в результате случившегося никто не пострадал, однако оказалась разрушена стена.

Происшествие случилось в жилом доме под номером 43 на проспекте Московском в Архангельске. Предполагается, что взрыв прогремел в одной из квартир, жильцы не пострадали, однако была повреждена смежная стена с соседней квартирой и имущество граждан.

На место уже выехал исполняющий обязанности прокурора Архангельска. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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