В Краснодаре сгорел отечественный автомобиль

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19 января 2021, 17:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@TIPICHKRAS

Утром 19 января на улице Старокубанской в Краснодаре произошёл пожар. Сгорел отечественный автомобиль "ВАЗ-2115".



В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что огонь охватил площадь в семь квадратных метров. Семь спасателей и две единицы техники ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, всё тушение заняло у специалистов несколько минут.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в кубанской столице в снегу застрял "КАМАЗ". Машина, судя по всему, должна была расчищать последствия непогоды на одной из второстепенных улиц.