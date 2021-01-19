Снегоуборочная машина в Краснодаре завязла в снегу
19 января 2021, 17:17[ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В соцсетях очевидцы опубликовали кадры, на которых видно снегоуборочную машину, застрявшую на обочине дороге.
Автор поста в соцсети "ВКонтакте" пояснил, что инцидент произошёл на улице Братьев Черниковых и добавил, что в этом месте в непогоду постоянно "тонут" и застревают обычные машины. Автор также призвал автомобилистов не ездить в этом месте.
На кадрах можно увидеть, что к "КАМАЗу" прикреплён ковш для очистки снега, а сам грузовик, слегка накренившись, стоит у обочины на фоне заснеженной дороги.
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что за 17 января в Краснодарском крае зафиксировано выпадение трети месячной нормы осадков. Местами порывы ветра в регионе достигали 28 метров в секунду.
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