При крушении военного вертолета на Филиппинах погибли семь человек
16 января 2021, 19:43[ «Аргументы Недели» ]
Семь человек погибли в результате крушения военного вертолета UH-1H ВВС Филиппин. Авиакатастрофа произошла сегодня в горной местности провинции Букиднон на острове Минданао.
Судно выполняло миссию по пополнению запасов для армейской бригады. По предварительным сведениям, предоставленным полицией, вертолет начал пикировать, а потом на большой скорости совершил падение на землю.
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