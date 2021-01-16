При крушении военного вертолета на Филиппинах погибли семь человек

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16 января 2021, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

Филиппины, полиция, фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Семь человек погибли в результате крушения военного вертолета UH-1H ВВС Филиппин. Авиакатастрофа произошла сегодня в горной местности провинции Букиднон на острове Минданао.

Судно выполняло миссию по пополнению запасов для армейской бригады. По предварительным сведениям, предоставленным полицией, вертолет начал пикировать, а потом на большой скорости совершил падение на землю.

Причиной крушения вертолета стал отказ двигателя.

Ранее специалисты назвали вероятную причину крушения Boeing 737 в Индонезии.