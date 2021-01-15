ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве в многоэтажном доме пожар, горят уже несколько квартир

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в многоэтажном доме пожар, горят уже несколько квартир
пожар, фото: pixabay.com

В одной из квартир многоэтажного дома на северо-западе Москвы начался пожар, в помещении остаются люди. ЧП произошло по адресу: улица Берзарина, дом 17, корп. 1. Огонь перекинулся на соседние квартиры и крышу.

Виден густой черный дым, люди из окон просят о помощи. Известно о спасении семи человек, есть тяжело пострадавший. Работают несколько пожарных расчетов.

На момент написания текста стало известно, что возгорание ликвидировано, причина возникновения пожара пока не ясна.

НС

Общество

Sohu: наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США

Sohu: наличие у России бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США

Наличие у Российской Федерации стратегических бомбардировщиков Ту-160 оказывает «сильнейшее давление» на США. Такая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью