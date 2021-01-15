В Москве в многоэтажном доме пожар, горят уже несколько квартир
15 января 2021, 15:46[ «Аргументы Недели» ]
В одной из квартир многоэтажного дома на северо-западе Москвы начался пожар, в помещении остаются люди. ЧП произошло по адресу: улица Берзарина, дом 17, корп. 1. Огонь перекинулся на соседние квартиры и крышу.
Виден густой черный дым, люди из окон просят о помощи. Известно о спасении семи человек, есть тяжело пострадавший. Работают несколько пожарных расчетов.
На момент написания текста стало известно, что возгорание ликвидировано, причина возникновения пожара пока не ясна.
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