При пожаре в жилом доме в Хабаровске погибли пять человек, среди них двое детей

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13 января 2021, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пожарный, pixabay.com

Вечером в среду, 13 января, стало известно, что в жилом доме в Хабаровске вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы краевого МЧС, жертвами возгорания стали пять человек.



Уточняется, что пожар вспыхнул ранее сегодня в многоквартирном доме, который расположен на Белорусской улице Хабаровска. Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что среди погибших двое детей. Согласно предварительным данным, погибла вся семья.

Точные причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. Вероятно, речь идет о неосторожном обращении с огнем.