При пожаре в жилом доме в Хабаровске погибли пять человек, среди них двое детей
13 января 2021, 22:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вечером в среду, 13 января, стало известно, что в жилом доме в Хабаровске вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы краевого МЧС, жертвами возгорания стали пять человек.
Уточняется, что пожар вспыхнул ранее сегодня в многоквартирном доме, который расположен на Белорусской улице Хабаровска. Источник в экстренных службах сообщил журналистам, что среди погибших двое детей. Согласно предварительным данным, погибла вся семья.
Точные причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. Вероятно, речь идет о неосторожном обращении с огнем.
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