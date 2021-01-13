Пятеро детей попали в реанимацию после пожара в доме в селе Михайловка Новосибирской области

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13 января 2021, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЧС

фото с сайта МЧС

В Новосибирской области в ночь на среду, 13 января, пожар произошел в частном жилом доме в селе Михайловка Карасукского района. В доме проживает многодетная семья. В результате пожара пострадали пятеро детей и их мать 1992 года рождения.

Дети и женщина отравились угарным газом, они госпитализированы, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в частном камышитовом доме поступило от очевидцев. Многодетная мать проснулась от плача ребенка, и почувствовав запах дыма, разбила окно и побежала к соседям. С их помощью через оконный проем она эвакуировала всех пятерых детей, младшему из которых всего четыре года, в безопасное место.

По прибытии на место происшествия первого пожарно-спасательного подразделения веранда жилого дома горела открытым огнем. Огнеборцы в течение двух минут локализовали возгорание, чем не дали распространиться огню на большую площадь, тем самым сохранив жилой дом.

Одна из основных версий, которую рассматривают дознаватели МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя на отапливаемой веранде, пристроенной к дому.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На тушение привлекались 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Сутками ранее в Екатеринбурге при пожаре погибли 8 человек.