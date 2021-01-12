Установлены личности всех погибших при пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге

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12 января 2021, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Сотрудники полиции установили личности всех погибших при пожаре в девятиэтажном доме по улице Рассветной в Екатеринбурге. В квартире, где начался пожар, погибла хозяйка, 1976 года рождения, ее 38-летний сожитель.

Также в этой квартире были обнаружены тела двух мужчин, находившихся в гостях, - 1946 года рождения и, предположительно, 1979 года рождения.

Информацию о жертвах пожара сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его данным, в одной из квартир на девятом этаже погибла хозяйка 1967 года рождения и ее сожитель 1978 года рождения.

Погибли семилетняя девочка и ее мама, жившие в квартире на девятом этаже. Как отметил Горелых, ребенок скончался в машине скорой помощи.

Предварительная причина смерти погибших - отравление угарным газом. По информации полиции, при пожаре пострадал 17-летний подросток - сын хозяйки квартиры, где случился пожар. Его уже опросили сотрудники полиции.

По одной из версий следствия, квартира была отключена от электроэнергии из-за большого долга. Предположительно, житель квартиры пользовались свечами в темное время суток. Это и могло послужить причиной возгорания.

Для установления всех обстоятельств трагедии следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).