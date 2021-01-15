Водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе в Магадане и уехал с места аварии

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15 января 2021, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пешеходный переход, pixabay.com

В Магадане водитель автомобиля "УАЗ" сбил трех девочек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Согласно последней информации, к настоящему моменту сотрудники полиции нашли мужчину.

Установлено, что 56-летний водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на девочек 12 и 13 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем уехал с места ДТП.

Две девочки были госпитализированы после случившегося, а третья самостоятельно обратилась за медпомощью через некоторое время после аварии. В течение часа личность водителя удалось установить. Ему грозит лишение права на управление транспортным средством на срок до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.