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В Ростовской области столкнулись шесть машин, погибли два человека

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области столкнулись шесть машин, погибли два человека
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Морозовском районе Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии погибли два человека, а еще один получил травмы.

В ГУМВД России по региону уточнили, что ДТП произошло на трассе "Волгоград – Каменск-Шахтинский". Согласно предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля Mercedes и Scania, "Газель", а также три легковых иномарки – Honda, Volkswagen и Toyota.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

ЕТ

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