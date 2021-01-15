В Ростовской области столкнулись шесть машин, погибли два человека
15 января 2021, 10:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Морозовском районе Ростовской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. В результате аварии погибли два человека, а еще один получил травмы.
В ГУМВД России по региону уточнили, что ДТП произошло на трассе "Волгоград – Каменск-Шахтинский". Согласно предварительной информации, столкнулись два грузовых автомобиля Mercedes и Scania, "Газель", а также три легковых иномарки – Honda, Volkswagen и Toyota.
В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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