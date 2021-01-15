В результате ДТП на трассе в 100 километрах от Братска погибли четыре человека

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15 января 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коробка переключения передач, pixabay.com

В 100 километрах от Братска случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. Согласно последним данным, в результате аварии погибли четыре человека и один получил травмы.

Сотрудники ГУМВД по Иркутской области уточнили, что на трассе столкнулись две иномарки. К настоящему моменту известно о гибели четырех человек в результате данного ДТП. Кроме того, пострадал ребенок. Информации о его состоянии пока не поступало.

На месте аварии сейчас работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.