На Садовом кольце столицы произошло ДТП с шестью автомобилями
14 января 2021, 20:24[ «Аргументы Недели» ]
Авария с участием шести автомобилей произошла на Садовом кольце в районе дома 18, строения 2 по Валовой улице. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Пострадавших, к счастью, нет. По внутренней стороне кольца образовалась пробка на 3,7 км.
Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Очень затруднено движение в центре Москвы, в частности на центральных набережных, на улице Новый Арбат, на Тверской улице, на улице Охотный ряд, а также на Садовом кольце.
Вчера в Ростовской области произошло ДТП с автобусом, есть погибший и пострадавшие.
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