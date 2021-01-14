На Садовом кольце столицы произошло ДТП с шестью автомобилями

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14 января 2021, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП, фото: Дептранс

Авария с участием шести автомобилей произошла на Садовом кольце в районе дома 18, строения 2 по Валовой улице. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Пострадавших, к счастью, нет. По внутренней стороне кольца образовалась пробка на 3,7 км.

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Очень затруднено движение в центре Москвы, в частности на центральных набережных, на улице Новый Арбат, на Тверской улице, на улице Охотный ряд, а также на Садовом кольце.

Вчера в Ростовской области произошло ДТП с автобусом, есть погибший и пострадавшие.