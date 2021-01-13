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В Ростовской области в ДТП с автобусом есть погибший и пострадавшие

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ростовской области в ДТП с автобусом есть погибший и пострадавшие
Фото: pixabay.com

В Красносулинском районе Ростовской области опрокинулся рейсовый автобус.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате автокатастрофы один человек погиб, трое пострадали. Сообщается, что погибший – мужчина, пострадавшие – женщины.

По данным регионального управления ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом детской хоккейной команды.

ДВа

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