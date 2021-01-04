В Челябинской области произошло ДТП с автобусом детской хоккейной команды

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4 января 2021, 14:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото телеграм-канала «Е-область»

В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, трое человек ранены.

ДТП произошло в десять утра на 1776 километре трассы М-5. Автобус перевозил детскую хоккейную команду из Южноуральска. Внезапно на полосу встречного движения выехал легковой автомобиль Kia Ceed, за рулем которого был 20-летний молодой человек. По предварительной информации, он не справился с управлением. Чтобы избежать столкновения автобуса и легковушки, удар на себя взял автомобиль ГИБДД, сопровождающий автобус. В результате столкновения патрульного УАЗа и Kia Ceed, скончался пассажир иномарки, еще одна женщина получила травмы. Двое полицейских доставлены в травмпункт, у одного из них перелом руки.

Юные хоккеисты не пострадали, в настоящий момент все они находятся дома. Как сообщает телеграм-канал «Е-область», сейчас решается вопрос о награждении сотрудников ГИБДД за героический поступок