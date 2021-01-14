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Варламова и Верзилова завтра депортируют из Южного Судана. Их спутников держат на военной базе

, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Варламова и Верзилова завтра депортируют из Южного Судана. Их спутников держат на военной базе
военные Южного Судана, фото: pixabay.com

В Южном Судане снова задержали россиян, путешествующих вместе с блогером Ильей Варламовым и издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Задержаны жена Варламова Любовь, глава Европейской гимназии Иван Богданцев и Вадим Гинзбург.

Илья Варламов и Петр Верзилов находятся в местной гостинице, они в ней переночуют и будут завтра депортированы из Южного Судана на родину. Других членов группы забрали из гостиницы. Их задержали во время экскурсии и доставили на военную базу вместе с представителем министерства печати, которых сопровождал туристов к местным племенам. Как отметил Варламов, "Южный Судан не лучшее направление туризма в этом году".

Как рассказал сотрудник посольства РФ в Уганде, россияне на военной базе "проходят проверку" и завтра также будут депортированы. Причины высылки не сообщаются.

"АН" сообщали, что вчера в Южном Судане были задержаны известный блогер Илья Варламов, его жена, Петр Верзилов и еще двое россиян. Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова.

НС

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