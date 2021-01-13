В Южном Судане задержаны известный блогер Илья Варламов, его жена, Петр Верзилов и еще двое россиян

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13 января 2021, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову и активиста Петра Верзилова задержали в Южном Судане. Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова.

“Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они нас сняли с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении”, - рассказал полулярный российский блогерканалу Mash.

Одна из последниъ локаций съемок Варламова - лагерь беженцев на севере Уганды, где живут одни из самых бедных людей на земле. По разным оценкам там проживает от 235 до 270 тысяч человек, почти все из них — бежавшие от гражданской войны южносуданцы.

«Вот когда вы слышите, что кто-то живет меньше чем на доллар в сутки, то это здесь. Люди ведут буквально первобытный образ жизни. Между кустов и деревьев стоят аккуратные круглые домики, которые сооружают из глиняных кирпичей. Вместо дверей — тряпки. Пол земляной, готовят на дровах. Рацион очень скудный: лук, помидоры, бананы, кукуруза, рис, какая-то мелкая сушеная и пережаренная рыба, арахисовое и кунжутное масло. «Еды в последнее время стало не хватать! Они сейчас дают нам только 70% от необходимого количества!» — жалуется председатель одной из деревень. Эти беженцы уже никогда отсюда не уйдут. Они строят все новые дома и превращаются из людей без прав в собственников. Каждая женщина тут рожает в среднем 6-7 детей, так что скоро Биди-Биди из огромной деревни начнет превращаться в большой город», - рассказывал блогер.