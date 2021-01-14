В Пулково совершил аварийную посадку самолет, летевший в Салехард из Москвы

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14 января 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

По данным экстренных служб, причиной посадки стала техническая неисправность. В частности, после взлета на борту самолета сработал датчик неисправности приборов.

Обстоятельства инцидента выясняются, по предварительным данным, самолет и пассажиры при посадке не пострадали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» сел самолет после срабатывания датчика неисправности тормозной системы.