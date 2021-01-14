ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Пулково совершил аварийную посадку самолет, летевший в Салехард из Москвы

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Пулково совершил аварийную посадку самолет, летевший в Салехард из Москвы
Фото: сайт ГД

Пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга.

По данным экстренных служб, причиной посадки стала техническая неисправность. В частности, после взлета на борту самолета сработал датчик неисправности приборов.

Обстоятельства инцидента выясняются, по предварительным данным, самолет и пассажиры при посадке не пострадали.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» сел самолет после срабатывания датчика неисправности тормозной системы.

ДВа

В мире

Портал Avia.pro: российская ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии

Источник: российская ракета «Искандер» могла попасть в руки военных США в Сирии

Российская ракета «Искандер» могла попасть в руки американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее предположение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью