В аэропорту «Шереметьево» сел самолет после срабатывания датчика неисправности тормозной системы

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13 января 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аэропорт "Шереметьево", Vasilii Smirnov/Russian Look

В среду, 13 января, в аэропорту "Шереметьево" совершил посадку самолет А330 компании "Аэрофлот" после срабатывания датчика неисправности тормозной системы.

Представитель экстренных служб уточнил, что речь идет о рейсе №1703, который следовал из Владивостока в Москву. Уточняется, что во время полета у Airbus внезапно сработал датчик отказа тормозной системы.

Согласно последней информации источника, посадка воздушного судна в аэропорту "Шереметьево" прошла благополучно. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины вышеуказанного происшествия.