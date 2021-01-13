В аэропорту «Шереметьево» сел самолет после срабатывания датчика неисправности тормозной системы
13 января 2021, 17:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 13 января, в аэропорту "Шереметьево" совершил посадку самолет А330 компании "Аэрофлот" после срабатывания датчика неисправности тормозной системы.
Представитель экстренных служб уточнил, что речь идет о рейсе №1703, который следовал из Владивостока в Москву. Уточняется, что во время полета у Airbus внезапно сработал датчик отказа тормозной системы.
Согласно последней информации источника, посадка воздушного судна в аэропорту "Шереметьево" прошла благополучно. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины вышеуказанного происшествия.
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