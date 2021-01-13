Мужчина ограбил ломбард в ТЦ на юго-западе Москвы

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13 января 2021, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, pixabay.com

На улице Большая Черемушкинская, которая находится на юго-западе Москвы, вооруженный мужчина ограбил ломбард. Соответствующую информацию вечером в среду, предоставили сотрудники столичного ГУМВД.

Происшествие случилось по адресу: Большая Черемушкинская, 1. Установлено, что мужчина зашел в помещение ломбарда и, угрожая находившимся там людям ножом, похитил денежные средства, а затем скрылся. Точная сумма ущерба в настоящий момент определяется.

Известно, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Злоумышленника сейчас ищет полиция.