Мужчина ограбил ломбард в ТЦ на юго-западе Москвы

13 января 2021, 21:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На улице Большая Черемушкинская, которая находится на юго-западе Москвы, вооруженный мужчина ограбил ломбард. Соответствующую информацию вечером в среду, предоставили сотрудники столичного ГУМВД.
Происшествие случилось по адресу: Большая Черемушкинская, 1. Установлено, что мужчина зашел в помещение ломбарда и, угрожая находившимся там людям ножом, похитил денежные средства, а затем скрылся. Точная сумма ущерба в настоящий момент определяется.
Известно, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Злоумышленника сейчас ищет полиция.
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