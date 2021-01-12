Во время снегопада во Владивостоке столкнулись 11 машин

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12 января 2021, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ДТП, pixabay.com

В снегопад во Владивостоке случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей. Согласно последней информации, авария была зафиксирована на дороге, ведущей в аэропорт.

Предполагается, что к ДТП привело несоблюдения водителями безопасного скоростного режима во время неблагоприятных погодных условий. Кроме того, аварию спровоцировало отсутствие достаточной дистанции между машинами.

Подчеркивается, что механические повреждения в результате случившегося получили 11 транспортных средств. В результате ДТП никто не пострадал, уточнила утром во вторник, 12 января, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.