При пожаре в Екатеринбурге погибли семилетняя девочка и ее мама

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12 января 2021, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото с места происшествия, с сайта МЧС

На данный момент удалось установить личности нескольких погибших при пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге. Погибла семилетняя девочка Вера, 2013 г. р., погибла ее мама по имени Наталья, 1982 г. р. и женщина по имени Лора, 1976 г. р.

Всего в результате пожара, который произошел в Екатеринбурге в ночь на 12 января, погибли восемь человек.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал журналистам, что уже удалось установить личности нескольких погибших, - сообщает URA.RU.

СМИ писали, что женщина из горящего дома просила о помощи в соцсети Twitter.Она опубликовала две фотографии на которых видно ее лицо и сильное задымление. Предположительно, она с дочкой погибла.

Спасатели МЧС эвакуировали 90 жильцов. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных людей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре. Он поручил врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем/