Предварительной причиной пожара в жилом доме в Екатеринбурге назвали неосторожное обращение с огнем

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12 января 2021, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарные, Vasilii Smirnov/Russian Look

Утром во вторник стала известна предварительная причина пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, жертвами которого стали восемь человек. Предполагается, что речь идет о неосторожном обращении с огнем.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова заявила, что в настоящий момент рассматриваются все версии, однако неосторожное обращение с огнем является предполагаемой причиной пожара.

Вероятно, очаг находился в квартире, расположенной на втором этаже, рядом с диваном. Есть данные о том, что жильцы пользовались горелками. Также на месте обнаружили много окурков. Точные обстоятельства днного происшествия устанавливают специалисты.