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В Краснодаре под тяжестью снега рухнул купол спортивного комплекса

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодаре под тяжестью снега рухнул купол спортивного комплекса
Рухнувший купол. Фото: сайт СУ СКР по Краснодарскому краю

В столице Кубани под тяжестью снега обрушился воздухоопорный купол спортивного комплекса «Екатеринодар».

По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, занятие у детей закончилось за час до обрушения, поэтому никто не пострадал.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обрушения купола.

«Во время проверки установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за расчистку снега на куполе», – говорится в сообщении регионального следкома.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестные ограбили банк и ранили полицейских.

ДВа

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