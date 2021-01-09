В окрестностях Тбилиси произошло землетрясение

9 января 2021, 12:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В 60 километрах от Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Об этом сообщает национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 8:59 по тбилисскому времени, то есть, на час позже Москвы, в регионе Кахети в 9 км к северо-востоку от райцентра Гурджаани, рядом с селом Вазисубани, где производят известную марку вина.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 36 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в Дагестане.
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