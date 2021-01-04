Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в Дагестане

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 января 2021, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

горы в Дагестане, pixabay.com

Вечером в понедельник, 4 января, стало известно, что в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Землетрясение случилось в 11.40 по московскому времени в 5 километрах к северу от Дербента. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Согласно последним данным, землетрясение на поверхности не ощущалось, жалоб и звонков от местных жителей не поступало.

Напомним, в минувшую субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 балла в Дагестане.