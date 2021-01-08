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Упавший в Ленобласти самолет столкнулся в воздухе с другим летательным аппаратом

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Упавший в Ленобласти самолет столкнулся в воздухе с другим летательным аппаратом
шасси, pixabay.com

Легкомоторный самолет, который ранее сегодня упал в Ленинградской области, до инцидента столкнулся в воздухе с другим самолетом. Эту информацию предоставили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Предварительно установлено, что пилот судна Cessna осуществил взлет без пассажиров. Легкомотороный самолет Piper, на борту которого были пилот и два пассажира, поднялся в воздух следом. Столкновение произошло в воздухе над территорией взлетной площадки.

Первый самолет приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Три человека, находившиеся на борту другого летательного аппарата, погибли.

ЕТ

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