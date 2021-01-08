Упавший в Ленобласти самолет столкнулся в воздухе с другим летательным аппаратом
8 января 2021, 18:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Легкомоторный самолет, который ранее сегодня упал в Ленинградской области, до инцидента столкнулся в воздухе с другим самолетом. Эту информацию предоставили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Предварительно установлено, что пилот судна Cessna осуществил взлет без пассажиров. Легкомотороный самолет Piper, на борту которого были пилот и два пассажира, поднялся в воздух следом. Столкновение произошло в воздухе над территорией взлетной площадки.
Первый самолет приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Три человека, находившиеся на борту другого летательного аппарата, погибли.
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