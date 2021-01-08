В Ленинградской области упал легкомоторный самолет, трое погибших

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8 января 2021, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Ленинградской области после взлета с аэродрома потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации, предоставленной сотрудниками МЧС, в результате случившегося погибли три человека.

Речь идет о легкомоторном самолете, который поднялся в воздух с аэродрома "Гостилцы". К месту происшествия вылетел самолет Ми-8 МЧС России.

В Комитете здравоохранения Ленинградской области в пятницу, 8 января, сообщили, что в результате крушения воздушного судна погибли три человека, а еще один пострадал. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.