В Ленинградской области упал легкомоторный самолет, трое погибших
8 января 2021, 17:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Ленинградской области после взлета с аэродрома потерпел крушение легкомоторный самолет. Согласно последней информации, предоставленной сотрудниками МЧС, в результате случившегося погибли три человека.
Речь идет о легкомоторном самолете, который поднялся в воздух с аэродрома "Гостилцы". К месту происшествия вылетел самолет Ми-8 МЧС России.
В Комитете здравоохранения Ленинградской области в пятницу, 8 января, сообщили, что в результате крушения воздушного судна погибли три человека, а еще один пострадал. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
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