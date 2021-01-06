Разбился МиГ-21 ВВС Индии, пилот жив

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6 января 2021, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии во вторник потерпел крушение в штате Раджастхан на западе страны. Пилот катапультировался и остался жив. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на индийские источники.

Как сообщили местные СМИ, авария произошла во время тренировочного вылета на базе ВВС Суратгарх. ВВС Индии сообщили в соцсетях, что падение самолета произошло из-за возникшей технической неисправности. Пилот катапультировался и остался жив. ВВС приказали расследовать причины этой аварии.

Напоминаем, что МиГ-21 был разработан в СССР в середине 1950-х, значительно позже их производство было налажено в некоторых странах социалистического лагеря и в Индии. У пилотов индийский ВВС МиГ-21 имеет плохую репутацию, из-за высокой аварийности этого самолета, связанной с техническими причинами. Так, к 2013 году индийские ВВС получили около 900 данных машин, из них около 400 потерпели крушение, погибло более 130 летчиков. Столь же плохая карма и у другого самолета американского F-104.