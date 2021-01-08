Один двигатель отказал у летевшего из Сургута в Новосибирск самолета
8 января 2021, 10:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего из Новосибирска в Сургут, отказал правый двигатель. Согласно последней информации Уральской транспортной прокуратуры, воздушное судно вернулось в авиагавань.
Уточняется, что самолет вернулся в аэропорт Новосибирска в пятницу, 8 января, в 6.27 по местному времени (2.27 по Москве). Предварительной причиной случившегося является отказ одного двигателя во время полета.
Как подчеркнули в прокуратуре, на борту воздушного судна в момент инцидента находились 52 пассажира и пять членов экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, ни один человек не пострадал, летательный аппарат повреждений не получил.
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