При пожаре на западе Москвы погибли четыре человека
7 января 2021, 15:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В четверг, 7 января, в квартире на западе Москвы произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре человека, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по столице.
Инцидент произошел в квартире на 7-ом этаже в 22-этажном жилом доме, расположенном на Беловежской улице. Огонь распространился на площади трех квадратных метров, уточнили в ведомстве. Спасателям удалось эвакуировать пять человек. Пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в среду, 6 января, в одноэтажном здании, расположенном по адресу: Рассветная аллея, 5а, на востоке Москвы вспыхнул пожар, погибли два человека.
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