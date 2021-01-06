При пожаре в Москве погибли два человека

6 января 2021, 18:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 6 января, в одноэтажном здании на востоке Москвы вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы столичного главка МЧС РФ, в результате случившегося погибли два человека.
Ранее стало известно о возгорании в одноэтажном строении, расположенном по адресу: Рассветная аллея, 5а.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Благодаря принятым мерам в 17.32 пламя, распространившееся на площади 120 квадратных метров, удалось локализовать, а в 18.05 – ликвидировать. Жертвами возгорания стали два человека. Причины возникновения пожара устанавливаются.
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