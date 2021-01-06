ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Пропавшую на Сахалине в ноябре прошлого года студентку техникума нашли живой

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пропавшую на Сахалине в ноябре прошлого года студентку техникума нашли живой
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Студентка из Александровска-Сахалинского (север Сахалина), которая пропала 25 ноября прошлого года, найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что 17-летняя студентка техникума покинула общежитие 25 ноября 2020 года и пропала. 5 января 2021 года девушку нашли в городе Поронайске, который находится в центре Сахалина. К настоящему моменту она передана законным представителям, жизни и здоровью молодой женщины ничто не угрожает

Сейчас устанавливаются все обстоятельства пропажи студентки. Выясняется, где именно она находилась с ноября по январь.

ЕТ

В мире

Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента США

Трамп пообещал устроить «адскую битву» за пост президента США

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления в штате Джорджия перед сторонниками заявил, что не намерен "отдавать" Белый дом своему сопернику – демократу Джо Байдену.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью