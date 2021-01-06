Пропавшую на Сахалине в ноябре прошлого года студентку техникума нашли живой
6 января 2021, 11:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Студентка из Александровска-Сахалинского (север Сахалина), которая пропала 25 ноября прошлого года, найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Ранее стало известно, что 17-летняя студентка техникума покинула общежитие 25 ноября 2020 года и пропала. 5 января 2021 года девушку нашли в городе Поронайске, который находится в центре Сахалина. К настоящему моменту она передана законным представителям, жизни и здоровью молодой женщины ничто не угрожает
Сейчас устанавливаются все обстоятельства пропажи студентки. Выясняется, где именно она находилась с ноября по январь.
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