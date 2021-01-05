На МКАД автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 января 2021, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

МКАД, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 5 января, на Московской кольцевой автодороге машина наехала на препятствие и опрокинулась. Согласно последней информации, движение транспорта затруднено почти на два километра.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось ранее сегодня на внешней стороне МКАД. Авария произошла в районе пересечения кольцевой автодороги с Боровским шоссе. Уточняется, что движение машин в результате ДТП затруднено на 1,9 километра.

Согласно предварительным данным, есть пострадавшие. На месте случившегося в настоящий момент работают аварийные службы.