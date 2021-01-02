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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево
мигалка, фото: pixabay.com

В субботу, 2 января, в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека, еще один пострадал.

«… в квартире в пятиэтажном жилом доме на улице Урицкого погибли два человека, еще один пострадал», - рассказал представитель экстренных служб региона.

Собеседник отметил, что общая площадь пожара в квартире составила 50 квадратных метров. По его словам, возгорание ликвидировано, детей среди пострадавших нет. Причина происшествия не уточняется.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося.

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