Два человека погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуево

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2 января 2021, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

мигалка, фото: pixabay.com

В субботу, 2 января, в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области произошел пожар. В результате возгорания погибли два человека, еще один пострадал.

«… в квартире в пятиэтажном жилом доме на улице Урицкого погибли два человека, еще один пострадал», - рассказал представитель экстренных служб региона.

Собеседник отметил, что общая площадь пожара в квартире составила 50 квадратных метров. По его словам, возгорание ликвидировано, детей среди пострадавших нет. Причина происшествия не уточняется.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося.