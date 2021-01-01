Семья из шести человек с тремя детьми погибла при пожаре в деревне Орнары в Чувашии
1 января 2021, 11:52[ «Аргументы Недели» ]
Семья из шести человек с тремя маленькими детьми погибла при пожаре в деревне Орнары Урмарского района в Чувашии. Выжил один человек - 51-летний мужчина, хозяин дома. По данным регонального управления МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Октябрьской в деревне Орнары поступило 1 января 2021 года в пять часов 51 минуту.
Огнеборцы оперативно выехали на место происшествия. Дом сгорел практически полностью. При разборах завалов спасатели обнаружили останки шестерых человек: троих взрослых и троих детей. Погибли 10-летний, семилетний и четырехлетний дети.
Известно, что в в доме находился хозяин жилища, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить.
По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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