Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в аварии

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30 декабря 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Константинов, фото: Вконтакте

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП в Тверской области. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

«Трагически погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Дмитриевич Константинов. Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области», - пояснил он.

Миронов отметил, что это огромное горе для близких и родных, а также большая потеря для местных жителей. Губернатор выразил искренние соболезнования всем, кто знал Алексея Константинова.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в дорожно-транспортном происшествии погиб начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин.